Відомий шеф-кухар і суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів шанувальникам, як правильно ходити в ресторан.

Як повідомляє Politeka.net, відомий ресторатор і шоумен Ектор Хіменес-Браво, який є суддею шоу "Майстер Шеф", розповів у своєму Instagram, як правильно ходити в ресторан. А точніше, він охарактеризував типи гостей, мабуть, з власних спостережень.

"Всі, хто колись працював у ресторанному бізнесі-зрозуміють, про що цей пост. Ну а хтось впізнає себе", - написав Ектор і виклав характеристики гостей.

Ось які номінації він виділив: "Ходи, як оглядач дзеркал у вбиральні", "Ходи, як фрілансер-айтішник", "Ходи, як фуд-фотограф", "Ходи, як гурман", "Ходи, як фліртун", "Ходи, як чемпіон Валера".

Відзначимо, що свій пост Хіменес-Браво доповнив спокусливим фото, на якому він зображений в красивому закладі. Перед камерою Ектор з'явився в білій сорочці, яку чи то знімає, чи то надягає, і яка оголила частину його м'язистого тіла.

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