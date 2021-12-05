На своїй сторінці в Instagram зірка "Дізель шоу" Вікторія Булітко показала підготовку акторів до новорічного концерту та подякувала усім, хто долучився до створення свята.

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці гумористки та акторки Вікторії Булітко, яка вже багато років радує шанувальників на сцені "Дизель шоу", з’явилося відео, на якому показано підготовку усіх акторів шоу до концерту.

На сторінці Булітко подякувала своїм колегам та усім, хто долучився до підготовки концерту.

"З вчорашнього😅🙈 Боже! Як же я їх люблю! Які вони всі різні - творчі, талановиті, смішні, божевільні 🤪і ще багато позитивних епітетів ❤️ Як круто вони мене вчора підтримували, а мені це було ох як треба)) 🌙…

Дякую, Роднюльки за вчорашній концерт #дизельшоу, за все Дякую!!!

І величезне Дякуємо всім тим, хто творить за Кулісами: гримери, костюмери, реквізитори, постановники, оператори, режисери, звуковики, світики, каскадери, страховики)), продюсери, автори, тому, хто допомагає та годує 💕 Подяки немає меж! Люблю! Люблю! Люблю!", - написала Булітко.

Як бачимо, на знімальному майданчику "Дизель шоу" панує весела атмосфера. Один із учасників, Олександр Бережок, навіть пожартував і намагався випити із двох бокалів шампанське, поки його знімала камера.

Рaніше Politeka писала, що зірку "Дизель шоу" Булітко схопив за шию її колега, з'явилося відео: "Гей ти, курка, давно хотів...".

Нагадаємо, що актори "Дизель шоу" зворушили архівними кадрами з веселою Поплавською: "Потрібно жити далі".

A ще Politeka повідомляла, що Булітко з "Дизель шоу" показала свій новий автомобіль: "Ні цвяха, ні жезла!".