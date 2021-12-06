Відома артистка і подруга Макса Барських Міша Романова зізналася, що могла стати новою "Холостячкою" замість Злати Огневич.

Міша Романова відома як українська співачка. Вона прославилася завдяки своїй участі в групі "ВІА Гра". Також вона є подругою популярного артиста - Макса Барських. Про це передає Politeka.net.

Так, цього разу артистка прийшла на інтерв'ю на радіо "Російський хіт". Як відомо, нещодавно Ксенія Мішина розповіла про те, що замість Злати Огневич головною Холостячкою країни могла бути співачка Міша Романова. Співачка підтвердила цю інформацію і розповіла, як проходив відбір.

"Це правда, що я брала участь у відборі. Були претендентки, я була однією з них. Ми знімали одну версію пілотну, але взяли іншу дівчину, іншу артистку. Я повинна була брати участь в цьому шоу, але не пройшла кастинг", - зізналася Міша Романова.

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