Известная актриса Ксения Мишина рассказала, кто мог быть главной героиней второго сезона проекта "Холостячка", кроме Златы Огневич.

Как передает Politeka.net, Ксения Мишина является популярной актрисой. Также она прославилась благодаря своему участию в шоу "Холостячка". Также актриса является судьей шоу "Україна має талант" вместе с Сергеем Притулой и Евгением Котом.

Так, на этот раз стало известно, кто мог стать главной "Холостячкой" страны во втором сезоне кроме Златы Огневич. Как рассказала Ксения Мишина в ютуб-шоу "Еда Дурнева" оказалось, на эту роль рассматривались и другие звезды украинского шоу-бизнеса.

Ксения Мишина рассказала, что на эту роль также рассматривалась известная певица и подруга Макса Барских - Миша Романова.

Напомним, Миша Романова прославилась благодаря своему участию в популярной группе "ВИА Гра", где пробыла с 2013 года по 2018-ый. Также, она является близкой подругой Макса Барских с детства.

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