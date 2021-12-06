Известная артистка и подруга Макса Барских Миша Романова призналась, что могла стать новой "Холостячкой" вместо Златы Огневич.

Миша Романова известна как украинская певица. Она прославилась благодаря своему участию в группе "ВИА Гра". Также она является подругой популярного артиста - Макса Барских. Об этом передает Politeka.net.

Так, на этот раз артистка пришла на интервью на радио "Русский хит". Как известно, недавно Ксения Мишина рассказала о том, что вместо Златы Огневич главной Холостячкой страны могла быть певица Миша Романова. Певица подтвердила эту информацию и рассказала, как проходил отбор.

"Это правда, что я участвовала в отборе. Были претендентки, я была одной из них. Мы снимали одну версию пилотную, но взяли другую девчонку, другую артистку. Я должна была участвовать в этом шоу, но не прошла кастинг", — призналась Миша Романова.

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