Нинішня пасія співака Віктора Павліка Катерина Репяхова і його попередня дружина Лариса Созаєва ніяк не поділять чи то чоловіка, чи то майно.

Від сварок і образ конфлікт дійшов до суду. 27-річна Репяхова, яка за сумісництвом є концертним директором Павліка, подала позов проти Созаєвої за те, що та нібито очорнює її репутацію, як блогера і обізвала в Мережі "нахабна тварюка". Катерина зажадала від Лариси грошової компенсації за моральну шкоду. Про це дівчина повідомила у своїх "сторіз" в Instagram.

"Завтра в суд. Останні штрихи: зробити копії документів, диск із записом відео... Загалом, ще трохи і справа запуститься", - оголосила нинішня дружина Павліка.

Репяхова показала два пакети документів для суду і як її підтримують підписники.

"Ооо, удачки, тримаю кулачки!, - написала їй одна з користувачок. - Сил тобі і щоб правда восторжествувала і вас нарешті залишила в спокої ця мадам <...> Вона реально задрала і вже краю не бачить. Нарешті і до людей почало це доходити, а то одягли рожеві окуляри і дивляться через свою призму. І нічого ви не повинні! Ніяку квартиру! Для мене це взагалі дико, її фрази, вимоги, висловлювання..."

"Таких повідомлень сотні. Спасибі за вашу підтримку", - відповіла їй Репяхова.

Нагадаємо, метання бруду один в одного почалося з поділу квартири, яку Павлік колись купив в кредит для своєї попередньої сім'ї і в якій зараз живе Созаєва.

Остання повідомила, що співак обіцяв не тільки виплатити кредит за приміщення, а й переписати на її ім'я.

Зараз Созаєва звинувачує екс-чоловіка в тому, що він порушив своє слово і хоче "викинути" її з квартири.

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