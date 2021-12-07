Співачка Злата Огневич, яка була другою "Холостячкою" і отримала безліч критики після провального фіналу проекту, продовжує показувати в мережі досить інтригуючі кадри.

Поки в мережі обговорюють фінал "Холостячки" і висміюють співачку Злату Огневич за її особистий вибір, багато колег намагаються її підтримати. При цьому сама артистка помічає, що більше розповідати про це не буде.

Цього разу під цікавим новим кадром в Instagram вона заговорила про автора, що зворушив її за душу:

"Є люди, які дуже глибоко зі мною резонують 😌 від спілкування з якими, нехай і через книги - я відчуваю легкість, немов все зайве змили водою і з'явилося світло. Багато світла загад Загадаю бажання познайомитися з цією дивовижною людиною 🙏 🏽 " - захопилася талантом одного автора Огневич.

Шанувальники відреагували на пост Огневич:

"сама, сама неповторна😍; Злата, у вас класний був етап в житті❤️; Злат ну ти як завжди прекрасна 😍; Ах, хороша; шикарна🔥; загадуйте бажання і нехай воно збудеться 🙌 все буде добре❤️; як придбати цю книгу?; Красуня😍 😍; вона З'явилася зі світу)))».

Зараз потік негативу обрушився на Огневич після фіналу. Щоб уникнути більш різких коментарів, артистка поділилася кадрами з останньої зйомки.

"Життя-це Кабаре 🎥, як співала прекрасна Лайза Мінеллі! На створення цієї історії надихнув наш 3-й випуск #Холостячка2021, повністю присвячений кабаре, театру 🎭 і, звичайно ж, той самий вогненний танець у моєму виконанні " - пише Огневич під кадром.

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