Ведучий проекту "Холостячка" Григорій Решетник продовжує інтригувати українців перед випуском пос-шоу, розохотивши українців в Instagram.

Як пише Politeka.net, Григорій Решетник є ведучим шоу" Холостячка", фінал якого був минулого тижня. Там Злата Огневич сказала "так" Андрію Задворному, а не фавориту та улюбленцю українців Дмитру Шевченку. У новому пості Instagram Григорій додав інтриги перед пост-шоу.

На фото був сам Решетник, А також Злата і Дмитро.

"Залишилося три дні. Буде...",- написав Решетник під фотто.

Фанати поставили понад 9 тисяч лайків і написали коментарі:

"Це супер що вона його не вибрала, він однозначно гідний мудрої жінки"," як можна було його не вибрати, тільки посмішка чого варта", " Гриша, вистачить інтриг. Вони не разом", " якщо Гриша виставляє так, ніби вони разом, то це на тисячу відсотків так не буде! А з точністю навпаки)".

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