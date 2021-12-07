Співачка Надя Мейхер, яка стала справжньою легендою групи ВІА Гра, показала незвичайний образ, завороживши виглядом в соціальній мережі Instagram.

Як пише Politeka.net, Надя Мейхер є популярною вітчизняною артисткою. Зірка з 2000-го по 2011 була з перервами солісткою групи ВІА Гра, а після покинула групу остаточно. Нещодавно Надя знову засяяла, сховавшись під маскою "місяця" на проекті "Маска", вихтитив оперним співом, при цьому Андрій Данилко впізнав артистку. Зараз Мейхер зайнята зйомками в кіно, виступами, а ще розвиває власний бренд одягу. На нових сторіс в Instagram співачка показала свіжий образ.

На нових фото Надя була в піджаку, довгій спідниці і шкіряному корсеті, який ефектно підкреслив пишні форми зірки. У такому вигляді Мейхер гуляла по путівці. Співачка опублікувала два фото, щоб фанати змогли сповна оцінити її стильний лук.

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