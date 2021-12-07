Співачка Надя Мейхер, яка стала справжньою легендою групи ВІА Гра, показала незвичайний образ, завороживши виглядом в соціальній мережі Instagram.

Як пише Politeka.net, Надя Мейхер є популярною вітчизняною артисткою. Зірка з 2000-го по 2011 була з перервами солісткою групи ВІА Гра, а після покинула групу остаточно. Нещодавно Надя знову засяяла, сховавшись під маскою "місяця" на проекті "Маска", вихтитив оперним співом, при цьому Андрій Данилко впізнав артистку. Зараз Мейхер зайнята зйомками в кіно, виступами, а ще розвиває власний бренд одягу. На нових сторіс в Instagram співачка показала свіжий образ.

На нових фото Надя була в піджаку, довгій спідниці і шкіряному корсеті, який ефектно підкреслив пишні форми зірки. У такому вигляді Мейхер гуляла по путівці. Співачка опублікувала два фото, щоб фанати змогли сповна оцінити її стильний лук.

Популярні новини зараз

Філіп Кіркоров на сімейному святі зважився показати "маму Наташу" своїх дітей: "Як схожі"

Трагедія під Черніговом: кількість жертв різко збільшилася, нові дані

"Тіло знайшли під вікнами": нова трагедія розігралася в сім'ї, де дитина отруїлася каштанами

Учасниця шоу "Маска" знепритомніла перед виходом на сцену: "Всі сміялися, окрім..."

Раптово помер відомий музикант, йому було всього 30 років: подробиці трагедії
Показати ще

Нагадаємо, Мейхер після випробувань в "масці" зізналася, чому Данилко її розкусив

А ще Politeka повідомляла, що Данилко відразу ж розгадав, хто місяць на шоу "Маска", і поставив на місце Полякову

Також Politeka писала, що Мейхер, Білик і Лободу дізналися в загадковому місяці на шоу "Маска", з'явилося відео