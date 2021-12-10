Український артист Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) налякав публіку зовнішнім виглядом, з'явившись на кадрах з російською співачкою Лаймою Вайкуле.
Так, стан здоров'я 48-річного Данилка давно став предметом гарячих суперечок в Мережі. Особливо люблять обговорити "важко хворого " Андрія Михайловича росіяни, до яких той не приїжджає з концертами ось уже як три роки. Нові кадри з Данилком в Instagram викликали переполох.
Лайма Вайкуле і Сердючка перетнулися на гастролях. Співачка опублікувала душевне відео в своєму мікроблозі, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Артисти явно були раді бачити один одного, обіймалися і сміялися, і навіть зняли захисні маски.
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Користувачі бурхливо обговорюють подію. Деякі звернули увагу на зовнішність Данилка, в черговий раз зробивши припущення з приводу його нібито серйозних проблем зі здоров'ям:
"Клас!!! Наш українець Андрій і Лайма, всіма українцями, улюблена!"
"Боже як давно його не бачила, я його просто обожнюю"
"Андрія любимо, шкода мало його! Лайму обожнюємо!"
"Андрій Данилко❤❤️❤ ️ любимка наш❤️❤️❤️як же не вистачає його пісень і приколів"
"Що його так рознесло - це вас рознесло і понесло... не порядно так про людей взагалі🤨 - а ви не думаєте, що у людини можуть бути проблеми зі здоров'ям? - у нього гормони скаканули, отже проблеми зі здоров'ям. Дізнавайтеся, перш ніж таке писати..."
Раніше продюсер Андрія Данилка Юрій Нікітін пояснював, що його підопічний не страждає ніякими важкими захворюваннями. Він просто бореться з безсонням, що розвилося на тлі стресу після "Євробачення 2007".
"Насправді, напруга була просто колосальна. Він мало спав, він дуже сильно нервував. У нього було нервове виснаження. Дуже складна ситуація була", - ділився Нікітін.
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