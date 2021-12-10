Відома українська співачка Ані Лорак поділилася в мережі яскравими кадрами, на яких показала ідеальне обличчя, змінюючи колір помади.

Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка Ані Лорак, яка після розлучення з чоловіком остаточно перебралася до Москви, часто радує фанатів яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в мережі три знімки, на яких позує в тому ж образі, але з різними відтінками помади на губах.

На нових фотографіях ані відображена на світлому тлі, видно, що це професійні знімки. Перед камерою вона з'явилася в білосніжній сорочці, яку кокетливо опустила з плеча. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі гарний макіяж з чорними стрілками і різними відтінками помади на губах.

У підписі до фото Лорак написала: "Я дуже люблю створювати різні образи з яскравими акцентами, люблю підкреслити свою індивідуальність. Бути різною і залишатися собою мені допомагає косметика. Подивіться, що вийшло, і відзначайте, помада з якого образу йде мені більше?".

Шанувальники тут же почали коментувати фото зірки: "Червона помада – безумовно ваш колір! Красуня!", "Все вам дуже йде! Ви дуже красива!", "Однозначно, перший: ніжно, свіжо, природно. Ти немов світлий ангел. Акцент на смарагдові очі. Вони такі красиві і глибокі", "Вам дуже підходить червоний колір", "Шикарна".

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