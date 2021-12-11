Відома актриса і дружина продюсера" Квартал 95 " Олександра Божкова - Анна Саліванчук показала в соціальній мережі, як зазвичай веселиться вечорами, коли діти нарешті йдуть спати.

Анна Саліванчук є популярною актрисою, яка заради нових ролей готова піти і на зміну образу. У недавніх зйомках їй належало зіграти роль, заради якої вона змінила зачіску і вплела довгі кучеряві локони до свого волосся на цілий місяць.

В цей раз Ганна попустувала вдома, коли діти лягли спати і у неї була вільна хвилина.

"Тільки знай, що вранці два пацана їсти захочуть!» - пише Анна під особистими кадрами.

У своїх відео вона також показала, як веселилася перед дзеркалом, приводила себе в порядок і милувалася фігурою в атласній піжамі з мереживними вставками. Після цього вона вирішила трохи розважитися і одяглася.

Як завжди, акцент зірка зробила саме на декольте, адже саме їм і звертає на себе увагу зазвичай. Також Саліванчук зробила макіяж і поклала волосся на одну сторони.

Причому недавно Саліванчук розповіла, як ридала вдома.

"Вчора не виходила в сторіс... і знаєте чому? Тому що ресурсу не було. Поклала дітей спати, забилася в подушку і ридала. Плакала як дура! Півгодини. Опухли обличчя, очі.



А причина банальна. Я кожен день пишу і кажу вам про те, що потрібно бути сильним, з високо піднятою головою, домагатися, бути позитивним. Що так робити не можна, як я робила вчора! ",- поділилася емоціями Анна Саліванчук.

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