Відома співачка Ірина Білик, яка нещодавно випустила новий кліп, опинилася в центрі обговорення.
Як пише Politeka.net, популярна співачка Ірина Білик, регулярно ділиться знімками зі своєю аудиторією в Instagram. Зовсім недавно артистка випустила свій новий кліп на пісню «Мені подобається» після цього вона вирішила провести соцопитування.
«А як ви думаєте, в наш час більше чоловіки доглядають за жінками або жінки за чоловіками? У моєму новому кліпі якраз приклади того, як справжні чоловіки повинні доглядати за жінками», - написала артистка.
Крім того, Ірини Білик розмістила фото, на якому, по всій видимості, змінила своє обличчя за допомогою фоторедакторів.
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Її обличчя виглядало худіше, вилиці виразніше, щоки менше, а очі просто величезними.
Шанувальники кинулися засуджувати.
"Шикарна жінка❤️",
"Змарніти",
"Люблю творчість Ірини. Красива у всьому",
"Якщо чоловікові жінка дорога то він буде доглядати, а якщо ні то нафіг він здався",
"О боги",
"У будь-які часи треба приймати залицяння чоловіка. Як говорила моя бабуся жінка не повинна бігати за штанами", - пишуть в мережі.
Нагадавши, Білик похвалилася своїм новим досягненням, шанувальники оцінили: "реальний прорив!".
Як повідомляла Politeka, Ірина Білик допомогла молодим співакам Трінчер і Jerry Heil, подробиці: "мені не шкода".
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