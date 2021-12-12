Два відомих українських боксера Олександр Усик і Василь Ломаченко засвітилися разом на фото, що сколихнуло публіку.

Кадр був зроблений після видовищного поєдинку Ломаченка та ганца Річарда Коммі, що відбувся в ніч з 11 на 12 грудня в Нью-Йорку на арені "Медісон-сквер-гарден". Українці бурхливо обговорюють опубліковане в Instagram фото і вітають Ломаченка з перемогою над Коммі, передає Politeka.net.

Усик приєднався до привітань і підписав знімок: "Брат! Слава Богу за все, з перемогою! #Loma".

Можна розглянути, як Ломаченко виглядає після бою - кілька подряпин на лобі, під правим оком і на носі. Також з'явилося відео, як боксер йде з рингу в оточенні своєї команди і журналістів (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Завжди сумно, коли обличчя Василя покоцане. Вітаю з перемогою!"; "Личко теж норм так пом'ято. Тримається йде - таке навантаження("; "Вася і Саша, кращі боксери на сьогоднішній день)!"; "Гідні Сини Вітчизни! З перемогою крутий бій! Спасибі! 🔥 🔥 🔥 "; "Наші чоловіки забирають всі пояси! Ну гордість же! Ну розпирає з грудей! Вася, молодець! ❤️"; "Слава Богу 🙏 Спаси Господи 🙏", - коментують в Мережі.

Зазначимо, Ломаченко переміг Коммі нокаутом у сьомому раунді, завоювавши титул WBO Inter-Continental.

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