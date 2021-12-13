Відома співачка Тіна Кароль вийшла на сцену в розкішному брендовому вбранні, вартістю майже 50 тисяч гривень, фанати в захваті.
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Тіна Кароль викликала фурор, з'явившись на публіці в розкішному вбранні за 48 тисяч гривень. Фото і відео з артисткою опублікували на фан-сторінках в Instagram, присвячених їй.
Як видно, Тіна позує в довгій темній сукні на тонких бретельках, яка ідеально лягла по фігурі, підкреслюючи талію і розкішне декольте. Родзинкою вбрання є незвичайний пояс на талії. Волосся артистки розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий природний макіяж і мила посмішка.
Зазначимо, що в соцмережі вказали, що вартість наряду Тіни становить 1915,00 фунтів стерлінгів, що в перекладі на гривні приблизно 48 тисяч.
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Шанувальники тут же почали обговорювати новий образ Кароль, засинаючи її компліментами в коментарях: "Так красиво", "Мені дуже сподобалося!", "Красиво", "Ох, як дивовижно", "Як красиво, розумниця, талантище", "Цукерка наша", "Краса по-українськи", "Хіба можна її розлюбити – немає тільки втратити! Красуня!", "Як завжди, промениста", "Красиво плаття виглядає".
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