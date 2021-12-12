Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка прилетіла у Грузію, щоб заспівати на новорічному концерті, засвітися у компанії "Холостяка" Іраклі Макацарії.

Як пише Politeka.net, на фан-сторінці відомої української співачки Тіни Кароль в Instagram з’явилися сторіс, де зірка спілкується із бізнесменом та головним героєм 6 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Іраклі Макацарією. Як відомо, співачка прилетіла на Батьківщину Макацарії у Грузію, щоб взяти участь у новорічному концерті.

Так, перед виходом Кароль на сцену зірки трохи поспілкувалися: Тіна попросила Іраклі навчити її, як привітати з Новим Роком грузинською.

"Тіна прилетіла до нас в Грузію привітати усіх з Новим роком", - сказав Іраклі.

"З Новим Роком! Так, навчи мене говорити по-грузинськи з "Новим Роком", -попросила Тіна.

Так, Кароль заговорила грунською та привітала усіх з прийдешнім Новим Роком.

Як бачимо, на концерті також виступали відомі грузинські виконавці.

Для свого виступу Тіна Кароль обрала чорну вечірню сукню з металевим поясом від David Koma — лондонського дизайнера грузинського походження. Свій ефектний образ зірка доповнила дорогоцінним кольє.

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