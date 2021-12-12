У мережі Instagram показали анонс нового випуску реаліті-шоу "Супермама" 4 сезон, у якому розповіли, як героїні шоу ставляться до своїх дітей.

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці телеканалу СТБ в instagram показали змонтований анонс чергового випуску реаліті-шоу "Супермама" 4 сезон. Так, глядачі дізнаються, як традиції заважають виховувати доньку, яка із мам проти медицини, хто заробляє на своїй дитині, а від кого із жінок дитина просто втекла.

"Супер викриття сезону! Від якої матусі дитина просто втекла? Дивись нові випуски реаліті "Супермама" з понеділка по четвер о 19:05 на телеканалі СТБ!🧡", - написали на сторінці.

"Капець", - прокоментувала ситуацію одна із учасниць.

У коментарях глядачі телеканалу написали свої враження про шоу.

"Де ви цих дебіл..в находите?😮", "Антимама, а не супер", " Звідки в таких матерів сміливість йти на цей проєкт? 🙄", " Знову зробили нарізки заради скандальності, а в результаті буде чергова маячня неадекватів", - написали в мережі.

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