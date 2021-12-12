Актриса Ксенія Мішина, яка була героїнею "Холостячки-1", а цього року стала суддею на шоу "Україна має талант", розповіла про важкий для себе час.

Ксенія Мішина стала суддею шоу "Україна має талант", в якому їй доводилося нелегко через стан здоров'я, передає Politeka.net. У серпні співачка скаржилася на проблеми зі спиною, доводилося терпіти сильний біль.

Актриса не могла нормально ходити і насилу піднімалася з крісла. Ймовірно, від перенавантаження організм дав збій, а медики поставили Мішиній діагноз "спазм м'язів".

У новому сторі Instagram Ксенія Мішина вирішила згадати той свій важкий стан на зйомках "Україна має талант".

"На цій фотографії я ледве випросталася, ледве стою і з останніх сил терплю біль в спині... також важко проводжу ефір... але це не завадило нам стати кращими :) спасибі глядачам, учасникам і команді", - написала артистка, надавши рейтинги: "Найкраща програма суботи: рейтинг - 5,3, частина - 18,7. СТБ - лідер дня, частина - 11,0".

Зазначимо, тоді Ксенія Мішина ходила до лікаря, який навіть приїжджав на знімальний майданчик, "поправляв" її, через що пішов процес відновлення, і актриса навіть змогла швидко ходити, хоча і важко піднімалася.

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