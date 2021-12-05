Відомий телеведучий Григорій Решетник, який веде проєкти "Холостячка" і "Україна має талант", дав пораду українцям, як побудувати відносини.
Як передає Politeka.net, Григорій Решетник є відомим телеведучим на телеканалі СТБ. Він прославився завдяки своїй роботі в багатьох проєктах, але серед них найпопулярнішими є: "Холостяк", "Холостячка" і "Україна має талант".
Так, цього разу телеведучий опублікував нове фото. На кадрі Григорій Решетник позує на камеру в білих штанях і сорочці оранжевого кольору. Під фото він вирішив поділитися порадою, як побудувати відносини. Як відомо, Григорій Решетник вже більше ніж 10 років у шлюбі з Христиною Решетник, і вони є прикладом відносин в шоу-бізнесі.
"Зараз модно писати про стосунки, якими вони мають бути, як знайти своє щастя та побудувати міцну родину???
Хочу сьогодні поділитися й своїми думками.
По-перше, треба від теорії переходити до практики!
Так, всі ми знаємо, як треба, але чомусь завжди уникаємо відповідальності за своє життя та вчинки. Відкладаємо можливість бути щасливими на завтра - через страхи, власні переконання та реакцію оточуючих. Нам легше давати поради та складно виправляти власні помилки.
Хочу зауважити, що в житті та особливо в коханні - ми завжди діємо на максимумі своїх можливостей. Якщо поруч ця людина, значить ви гідні саме цієї людини. І залишається два варіанти - або вдосконалювати свої стосунки, щодня працюючи над собою та даючи шанс стати кращим партнерові, або… розходитись, якби страшно це не звучало. Спокійно, стримано та по-дорослому ставити крапку в стосунках, та продовжувати власний шлях в пошуках свого особистого щастя.
Тому любіть себе по-справжньому, адже ви унікальні. Дайте собі шанс нарешті закохатися. Віддавайтесь на повну, коли почуття взаємні. Але вчасно зупиняйтесь та вмійте сказати ні, стоп, я так більше не хочу та не буду, коли вас знецінюють та ображають, коли не цінують і принижують.
Бо кожна людина, чуєте кожна, в цьому світі гідна бути щасливою. І в кожної в цьому світі є своя половинка, як би патетично це не звучало. Тому дайте собі ще один шанс закохатися, бути щасливими та коханими, і ви обов‘язково зустрінете свою долю, та разом напишете власну, неперевершену історію кохання!
Ваш Гріша",- дав пораду Григорій Решетник.
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