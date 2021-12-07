Вже кілька днів всі обговорюють фінал шоу"Холостячка-2", в якому Злата Огневич прийняла пропозицію від бізнесмена Андрій Задворного - глядачам вирішили розповісти, як склалася їхня доля після проекту.

Злата Огневич прийшла на проект з метою знайти справжнє кохання, передає Politeka.net. Кілька місяців за зіркою доглядали чоловіки, і в підсумку свій вибір зірка зупинила на бізнесмені Андрії Задворному.

Користувачі Мережі вважали себе обдуреними, адже все говорило про те, що артистка вибере Дмитра Шевченка.

У новому випуску пост-шоу в п'ятницю вирішили показати, що сталося з парою після завершення зйомок "Холостячки". (Щоб подивитися анонс, досрольте до кінця сторінки)

Відео вийшло скандальним та інтригуючим, адже Андрій Задворний навіть втік зі зйомок.

"Андрію, повернися", - кричав слідом ведучий Григорій Решетник.

Користувачі Мережі стали обурюватися:

"Гірше вже нікуди, дно...А не програма", " Я знала, що не будуть разом, воно і так зрозуміло було...", "дуже цікаво, Андрій сидить на дивані у вишневому піджаку, а зал покидає в синьому", "я також звернула увагу, що роблять нарізку відео!!! А найголовніше брехливу, тому що потрібно піднімати рейтинг (((("," Стб набридли зі своїми нарізками ! Це не інтрига , а чорт знає що ! Може пора міняти тактику шоу ? З року в рік одне і теж!".

Нагадаємо, Злата Огневич і Задворний зізналися, що з ними сталося після "Холостячки"

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