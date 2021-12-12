В сети Instagram показали анонс нового выпуска реалити-шоу "Супермама" 4 сезон, в котором рассказали, как героини шоу относятся к своим детям.

Как пишет Politeka.net, на официальной странице телеканала СТБ в Іnstagram показали смонтированный анонс очередного выпуска реалити-шоу "Супермама" 4 сезон. Так, зрители узнают, как традиции мешают воспитывать дочь, которая из мам против медицины, кто зарабатывает на своем ребенке, а от кого из женщин ребенок просто сбежал.

"Супер разоблачение сезона! От какой мамочки ребенок просто сбежал? Смотри новые выпуски реалити "Супермама" с понедельника по четверг в 19:05 на телеканале СТБ!🧡", - написали на странице.

"Капец", - прокомментировала ситуацию одна из участниц.

В комментариях зрители телеканала написали свои впечатления о шоу.

"Где вы этих дебил..в находите?😮", "Антимама, а не супер", " Откуда у таких матерей смелость идти на этот проект? 🙄 ", "Снова сделали нарезки ради скандальности, а в результате будет очередной бред неадекватов", - написали в сети.

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