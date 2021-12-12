В сети Instagram показали анонс нового выпуска реалити-шоу "Супермама" 4 сезон, в котором рассказали, как героини шоу относятся к своим детям.
Как пишет Politeka.net, на официальной странице телеканала СТБ в Іnstagram показали смонтированный анонс очередного выпуска реалити-шоу "Супермама" 4 сезон. Так, зрители узнают, как традиции мешают воспитывать дочь, которая из мам против медицины, кто зарабатывает на своем ребенке, а от кого из женщин ребенок просто сбежал.
"Супер разоблачение сезона! От какой мамочки ребенок просто сбежал? Смотри новые выпуски реалити "Супермама" с понедельника по четверг в 19:05 на телеканале СТБ!🧡", - написали на странице.
"Капец", - прокомментировала ситуацию одна из участниц.
Гастролирующая по России Loboda неожиданно получила украинскую награду: "Все аж повыпрыгивали"
Жена продюсера "Квартал 95" с формами напоказ в шелковой пижаме повеселилась вечером: фото
Трагедия настигла 21-летнего украинца на заработках, подробности: избили и задушили
MARUV раззадорила украинцев, заговорив о цензуре в чулках и корсете: "Люди должны..."
Внучка Софии Ротару в сетчатых штанах и маленьком купальнике разомлела на пляже: кадры с отдыха
В комментариях зрители телеканала написали свои впечатления о шоу.
"Где вы этих дебил..в находите?😮", "Антимама, а не супер", " Откуда у таких матерей смелость идти на этот проект? 🙄 ", "Снова сделали нарезки ради скандальности, а в результате будет очередной бред неадекватов", - написали в сети.
Ранее Politeka писала, что Мишина рассказала о своем тяжелом состоянии на съемках "Україна має талант": "Из последних сил терплю боль".
Напомним, что Ефросинина рядом с Мишиной не сдержала слез на съемках "Україна має талант": "Жизнь не подготовила...".
A еще Politeka сообщала, что ведущий "Холостячки" Решетник раскрыл, как найти свое счастье: "Дайте себе шанс".