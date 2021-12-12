Фаворит Злати Огневич на проекті "Холостячка" Роман Свечкоренко після фіналу і програші на шоу вирішив поділитися багатьма думками про своє життя тепер.

Як відомо,фаворит українок Роман Свечкоренко прямо перед фіналом повернувся до Злати Огневич, хто дав йому шанс це зробити і пообіцяв, що покличе це. Вона дала йому троянду і запросила на побачення. Однак, після побачення він був відкинутий "Холостячкою" у фіналі.

Цього разу чоловік розчулився, висловлюючись про свою дочку: "я був присутній на її пологах, чому шалено радий. Незважаючи на те, що це було далеко не просте рішення і сам процес. Через пару хвилин після її народження, коли я взяв цю маленьку намистинку на руки, я почав плакати, це були просто непередавані почуття".

Він також згадав про своє рішення змінити життя:

«У той момент, мене ніби вдарило блискавкою, а весь світ перекинувся з ніг на голову. Я пішов з роботи і почав працювати на себе".

Також учасник "Холостячки" опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Роман Свечкоренко позує на камеру в світлій сорочці з візерунками. Під цим фото він вирішив відповісти на головні питання, які хвилювали його шанувальників за цей тиждень.

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