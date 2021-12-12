Відома артистка Таїсія Повалій здивувала новим образом і через соцмережу звернулася до шанувальників після свого дня народження.

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Таїсія Повалій, яка захоплюється пластичними операціями в ім'я збереження молодості, часто дає концерти, виступає в телеефірах і бере участь в різних світських заходах Росії. Днями зірка відзначила 57-річчя, і після свята через Instagram звернулася до шанувальників.

У своєму профілі Таїсія опублікувала яскраве фото, на якому постала в незвичайному "восковому" образі. На ній тепла плямиста кофта з капюшоном, яким вона прикрила акуратно укладене волосся, а на її обличчі занадто яскравий неприродний макіяж і мила посмішка.

У підписі до публікації Повалій написала: "Улюблені мої! Кожного з вас дякую за привітання з Днем Народження! Обіймаю всім серцем і люблю назавжди! Вчора я разом з вами дивилася концерт і фільм на рідному телеканалі "Інтер"! Рейтинги величезні, спасибі! Ви даєте мені сили творити і вірити в краще!".

Нагадаємо, Повалій з "восковим" обличчям і укладанням несподівано показала дорослого сина: "Задоволені і щасливі".

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