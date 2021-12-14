У Мережу просочилися кумедні кадри з молдавським співаком, композитором і продюсером Даном Баланом, екс-суддею "Голосу країни", якому приписували роман з Тіною Кароль.

Так, 42-річний артист давав інтерв'ю Каті Осадчій для "Світського життя", коли стався конфуз. Кадрами поділилися на одній з його фан-сторінок в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Осадча постала в білосніжній сукні і такого ж кольору міні-капелюшку. Балан одягнувся в темні штани, чорну футболку та накинув білу вітровку на спортивний манер.

Дан спробував вимовити слово "натхнення" (вдохновение, - рос.) українською. У нього все не виходило і "випадала" одна буква. Осадча прийшла співакові на допомогу. Повторивши за нею кілька разів, йому все ж вдалося подужати це саме "натхнення".

"Обожнюю українську Данчика 🥰", - підписав автор поста.

А інші з ним погодилися: "Доброго ранку! 😍українська. Данчик👏 👏"; "Молодець Дан! Чула, як він вірші українською мовою читав, це було чудово!!".

Додамо, Дан Балан вперше заспівав українською мовою в ефірі "Голосу країни 9". У тому сезоні перемогла його підопічна Оксана Муха. Балан запропонував їй заспівати разом у фіналі українською: культура нашої країни і мелодійна мова так захопили артиста, що він вирішив написати власний хіт "Треба", який і презентував разом з Мухою на сцені шоу.

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