Як пише Politeka.net, Alyona Alyona нещодавно розповіла про свого коханого-блогера YOXDEN (справжнє ім'я Денис). Зірка до нього переїхала жити, а тепер вирішила його представити в своїх соціальних мережах. А на новому відео артистка показала, як розважається з коханим.
На новому відео артистка танцювала з Денисом, після чого поцеловвалась, а потім дозволила задерти свою ногу. У ролику Alyona Alyona була в халатику, який відчинила, а також чорній білизні.
"Нехай весь світ знає", - написала артистка назву альбому, який випустила.
Фанати подивилися понад 5 тисяч разів відео і написали коментарі:
Екс-суддя " Х-Фактора "Сосєдов виговорився про образу на Пугачову:" Могла б мені сказати..."
Полякова в кардинально новому образі з'явилася за ручку з екс-кавалером Огневич: "Не перший рік живу..."
Булітко з "Дизель шоу" "накинулася" на оператора: "Мало хто наважиться..."
Гострий на язик Сергій Притула підколів відомого ведучого на всю країну: "Не можна так любити гроші"
"Вибачте, але ура": з "Майстер Шеф" несподівано вигнали одну з найсильніших учасниць
"Щастя вам"," що тут відбувається", " молодці. супер", "такі прикольні", " дивна жінка, дивна!".
Нагадаємо, відомий блогер, який зустрічається з Alyona Alyona, розсекретив її любовне прізвисько
А ще Politeka писала, що Alyona Alyona нарешті представила свого хлопця, який виявився відомим блогером
Також Politeka повідомляла, що Alyona Alyona, яка зараз живе з хлопцем, зізналася в сором'язливій звичці