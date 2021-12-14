Реп-виконавиця Alyona Alyona, яка нещодавно розповіла про свого хлопця Дениса, до якого переїхала жити, показала, як танцює зі своїм коханим.

Як пише Politeka.net, Alyona Alyona нещодавно розповіла про свого коханого-блогера YOXDEN (справжнє ім'я Денис). Зірка до нього переїхала жити, а тепер вирішила його представити в своїх соціальних мережах. А на новому відео артистка показала, як розважається з коханим.

На новому відео артистка танцювала з Денисом, після чого поцеловвалась, а потім дозволила задерти свою ногу. У ролику Alyona Alyona була в халатику, який відчинила, а також чорній білизні.

"Нехай весь світ знає", - написала артистка назву альбому, який випустила.

Фанати подивилися понад 5 тисяч разів відео і написали коментарі:

"Щастя вам"," що тут відбувається", " молодці. супер", "такі прикольні", " дивна жінка, дивна!".

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