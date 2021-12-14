Переможець шоу "Холостячка-2" Андрій Задворний відповів всім хейтерам, і прокоментував всі домисли про те, чому він у підсумку пішов від Злати Огневич.

Бізнесмен Андрій Задворний переміг на шоу "Холостячка-2" зі Златою Огневич, передає Politeka.net. На пост-шоу стало відомо, що пара розійшлася через 1,5 місяці після завершення зйомок.

Бізнесмен вирішив піти від співачки, адже його почуття пропали, що стало великим для неї ударом.

Після перемоги і таких зізнань на колишніх коханих вилилося багато негативу в соцмережах. Зокрема, користувачі Мережі стали гадати, чому Андрій Задворний розірвав стосунки: деякі припускають, що той лише пропіарився на проекті, інші ж - не зміг "потягнути" артистку фінансово.

У нових сторіс бізнесмен розповів, що зароджуватися почуття до Злати Огневич стали в процесі знайомства і побачень.

Переможець шоу заперечує, що використовував співачку заради піару.

"Так поясніть мені, дорогі, чому я не дочекався останнього пост-шоу, щоб просто отримати всі лаври собі? Чи не потягнув час до вигідного моменту в розставанні, чому я прийшов до неї і сказав про це? Я ж міг ходити з нею на світські заходи, ми могли б стати головною обговорюваною парою року? Не в'яжеться? Не відчуваєте? Може, тому що не в цьому справа?", - розповів Андрій Задворний.

До того ж домисли про те, що бізнесмен не зможе фінансово "потягнути" зірку також безпідставні, адже у нього великий досвід в бізнесі.

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