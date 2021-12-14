Як повідомляє Politeka.net, відома балерина Катерина Кухар, яка була суддею шоу "Танців з зірками", поділилася в Instagram знімками з виступів діток з хореографічного коледжу, який очолює, а також поділилася несподіваним одкровенням.

Крім того, Катя виклала красиве фото себе в балетному залі, на якому позує в елегантному строгому образі. Як видно, перед камерою балерина з'явилася в стильному темному платті з об'ємними рукавами, яке красиво підкреслило витончену фігурку. Її волосся акуратно укладені, а на обличчі легкий природний макіяж.

У підписі до публікації Кухар вразила одкровенням: "Сидячи в літаку в Сіетл, я згадала сцену з фільму "Один вдома", коли Кейт не могла знайти собі місце, через забутого будинку Кевіна. Ось і я не могла знайти собі місце, поки учні 5-9 класів давали звітний концерт. А могли б ви уявити, як я чекала Інтернет, щоб скоріше переглянути всі відео!".

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