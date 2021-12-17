Відома балерина і суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар поділилася, як в їхній родині з Олександром Стояновим сталося поповнення

Як повідомляє Politeka.net, відома українська балерини та суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар в інтерв'ю виданню "КП" розповіла про поповнення в родині. Виявилося, нещодавно чоловік зірки Олександр Стоянов приніс в будинок чарівного пухнастого цуценя.

За словами Катя, коханий не радився з нею з приводу тварини в будинку, так що вона була в шоці, коли побачила собаку. Балерина також зазначила, що дуже відповідально до всього ставиться, так що тепер їй доводиться приділяти багато часу ще й тварині.

"У мене був шок. Ось приходжу додому - і він може весь час сидіти у мене на руках. Ще той шкодник!", - поділитися Кухар.

До слова, фотографії з милим песиком і Катерина, і Олександр вже встигли показати своїм шанувальникам у соцмережах.

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