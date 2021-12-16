Так, прем'єра спецвипуску "Гаррі Поттер: повернення в Хогвартс" відбудеться 1 січня. Стрімінговий сервіс HBO Max вирішив зняти проект по франшизі "Гаррі Поттер" і приурочити його до 20-річчя виходу першого фільму - «Гаррі Поттер і філософський камінь».
Творці проекту зібрали разом акторів і авторів фільмів франшизи, які поділяться спогадами про створення картин. У Мережі вже з'явився тизер-трейлер, в якому мигцем показали Меттью Льюїса (Невілл Долгопупс), Роббі Колтрейна (Хагрід) і Марка Вільямса (Артур Візлі).
Слідом на сторінці HBO Max в Instagram опублікували постер, на якому у святкових декораціях головного залу Хогвартса постали інші герої, включаючи легендарну трійцю: Гаррі Поттера (Деніел Редкліфф), Рона Візлі (Руперт Грінт) і Герміону (Емма Уотсон).
Користувачі передчувають зустріч зі своїми улюбленими персонажами і обговорюють, як сильно актори змінилися за два десятиліття:
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