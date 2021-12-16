Відома співачка Настя Каменських, яка одружена з Олексієм Потапенком (Потапом), активно готується до Нового року - нещодавно вона прикрасила будинок, а в нових постах розповіла про подарунки.

Настя Каменських вже давно будує стосунки з відомим українським репером Потапом, пише Politeka.net. Сім'я живе в красивому будинку в елітному селищі під Києвом.



У будинку є простора кухня, зона для заняття спортом, простора вітальня і багато чого іншого. Зараз закохані готуються до зустрічі нового року, тому вже прикрасили будинок.

Настя Каменських похвалилася вбраною ялинкою з червоними кулями та іншими, такого ж кольору, іграшками. А також поділилася оригінальними ідеями подарунків, які їй надіслали підписники.

"Ділюся варіантами подарунків, які ви написали у віконце відповідей", - написала зірка в сторіс Instagram.

"Рожева битва", "шкарпетки, вкусняшки і книги найкращі подарунки", "Я подарую рідним: чашку новорічну, светр теплий і цукерки", "чоловікові рожевий перфоратор в стразах", "ювелірні прикраси", "Пояс зі змінними пряжками, кавоварка, комбінезон домашній", "чоловікові хочу подарувати, сертифікат на масаж", "Поїздка в Рим", "зараз дуже модно адвент календарі з косметикою і свічками". На останню пропозицію Настя Каменських написала: "Класна традиція, яка стає все популярнішою у нас".

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