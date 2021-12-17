Як передає Politeka.net, Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) є відомим співаком і композитором. Він прославився завдяки своєму комічному таланту на початку 1990-их. У 1996-му році він почав музичну кар'єру з продюсером Юрієм Нікітіним.
Так, цього разу Андрій Данилко розповів телеканалу "Україна", що минулий Новий рік йому довелося відзначити вдома. Вони з робочою групою повинні були виступати в Арабських Еміратах. Однак, перед вильотом вони з його напарницею Інною Білокінь втратили нюх.
"Все вже йшло до цього, я закінчував роботу в Києві, і тут ми з Інною розуміємо, що втратили нюх і смак", — зізнатися Андрій Данилко.
Посеред ночі вони вирушили робити тест і з ними сталася незвичайна історія.
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"Ми о третій годині ночі поїхали робити тести. Там дівчатка ще попросили сфотографуватися з нами. А я кажу: "Ну як? Ви хочете фотографуватися з паличкою в носі?" Ми всі посміялися. Сфотографувалися. Але так, у підсумку ми захворіли, і виступ довелося скасувати,— розповів Андрій Данилко.
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