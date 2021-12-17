Відомий артист Андрій Данилко, який виступає в образі "Вєрки Сердючки", видав причину через яку йому довелося скасувати новорічний концерт.

Як передає Politeka.net, Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) є відомим співаком і композитором. Він прославився завдяки своєму комічному таланту на початку 1990-их. У 1996-му році він почав музичну кар'єру з продюсером Юрієм Нікітіним.

Так, цього разу Андрій Данилко розповів телеканалу "Україна", що минулий Новий рік йому довелося відзначити вдома. Вони з робочою групою повинні були виступати в Арабських Еміратах. Однак, перед вильотом вони з його напарницею Інною Білокінь втратили нюх.

"Все вже йшло до цього, я закінчував роботу в Києві, і тут ми з Інною розуміємо, що втратили нюх і смак", — зізнатися Андрій Данилко.

Посеред ночі вони вирушили робити тест і з ними сталася незвичайна історія.

"Ми о третій годині ночі поїхали робити тести. Там дівчатка ще попросили сфотографуватися з нами. А я кажу: "Ну як? Ви хочете фотографуватися з паличкою в носі?" Ми всі посміялися. Сфотографувалися. Але так, у підсумку ми захворіли, і виступ довелося скасувати,— розповів Андрій Данилко.

Раніше повідомлялося, Вєрка Сердючка здивувала виглядом на фото 17-річної давності: "Ви шикарні"

Також, Андрій Данилко дав цінні поради 16-річному переможцю "Співають всі": "Виявляється, він..."

Politeka розповідала, Данилко в образі Вєрки Сердючки під крики натовпу отримав заслужену нагороду: "Басков може позаздрити"