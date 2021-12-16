Як пише Politeka.net, Арам Арзуманян є популярним українським актором. Зірка брав участь у шоу" Танці з зірками", а також знявся у фільмі"Скаженого весілля". Не забуває артист і про Instagram, де за ним стежать десятки тисяч фанатів. Але цього разу Відео з Арамом опублікували в профілі "Зірковий шлях".

На ньому Арзуманян був в одних шортиках, сидячи на кріслі. Чоловік показував свою пишну рослинність на всьому тілі. Поруч була дочка, яка з'явилася з-за крісла.

"Щось на життєвому.

Актор Арам і його дочка бажають вам гарного настрою. Навіть якщо складно домовитися з самим собою", - було написано під відео.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Красунчик", "вогонь", "капець який волохатий", "страшне", "навіщо себе так показувати", "Боже, який волохатий", "днище повне", " одягніться вже. Ви що, на карантині? Нікуди не виходьте? Зніміть щось в одязі і не вдома", " відписуюся. Справжнє дно", "вже всі побачили вашу знамениту кошлатість, може тепер все таки одягнетеся".

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