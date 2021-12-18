Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Виктория Смеюха, которая после распада группы "НеАнгелы", начала сольную карьеру, поразила поведением на шоу "Кто сверху". Кадры со студии показал в своих Instagram-сторис бывший "Холостяк" Михаил Заливако, который также был участником шоу.

На кадрах видно, что участники шоу делали совместное фото, там есть и Миша, и Сергей Притула, и Ксения Мишина, и Леся Никитюк, и другие звезды, которые играли в "Кто сверху". Однако больше всего вопросов вызывают позы именно Виктории Смеюхи, ведь пока все красиво становились для снимка, она вертелась перед мужчинами в наряде с открытым декольте.

Надо сказать, что выглядит это весьма своеобразно, но и одновременно весело. Похоже, эти выкрутасы Смеюхи останутся за кадром и не войдут в эфир шоу. "Вика покинула чат", - подписал одну из своих сторис Михаил Заливако.

Напомним, Смеюха из "НеАнгелов" позволила заглянуть в эффектный вырез платья: "Кошечка".

Как сообщала Politeka, Смеюха из "НеАнгелов" в непривычном имидже показала, как надо расслабляться: "Вы этого заслуживаете".

Также Politeka писала, что Смеюха из "НеАнгелов" в комбинезоне из блесток отбросила скромность и завлекла талантами: "Не останавливайся".