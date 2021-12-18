Відома телеведуча і зірка "Нового каналу" Леся Нікітюк стала ведучою нового реаліті. У мережі розповіли, коли відбудеться прем'єра і про що буде шоу.

Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Орел і Решка", де 2 роки подорожувала по світу. Зараз Леся веде програму "Хто зверху?" зі своїм колегою Сергієм Притулою.

Так, цього разу на сторінці "Нового каналу" в Instagram опублікували нове фото. На кадрі показали зірку каналу Лесю Нікітюк і Романа Міщерякова. У публікації розповіли, що вони стали ведучими нового реаліті-шоу "Пара на мільйон".

"На початку вересня впевнені в собі дівчата і сором'язливі хлопці зустрілися на проекті, де об'єдналися в 12 пар і стали учасниками реаліті «Пара на мільйон». Два місяці вони жили разом і вчилися будувати відносини, а також проходили непрості випробування, щоб заробити мільйон гривень 💰 ⠀

Підтримували й допомагали їм ведучі Зоряна красуня Нового каналу Леся Нікітюк і гуморист, актор Improv Live Show Рома Міщеряков. ⠀

Хто здобув перемогу, і які випробування учасникам довелося пройти по дорозі до фіналу, дізнаєшся навесні 2022 року на новому 💚 ⠀

Чекаєш нового реаліті?",- запитали на акаунті.

Користувачі мережі залишили безліч коментарів під публікацією: "Дуже чекаю! там же моя улюблена Леся буде", "Круті ведучі", "Плювати на ці пари, можна просто сидіти й дивитися на нескінченні ноги Лесі Іванівни", "Що ведучі закінчилися на Новому каналі?", "Міщеряков? А як же Притула?".

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