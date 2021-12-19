За плечима української співачки Ірини Білик п'ять розлучень. З деякими своїми чоловіками вона була розписана офіційно, з іншими ні, був навіть гостьовий шлюб.

51-річна Білик розповіла телеканалу "Україна", як почувається після останнього розриву стосунків і кого зараз вважає своєю сім'єю.

Серед колишніх офіційних і неофіційних чоловіків співачки: продюсер Юрій Нікітін, модель Андрій Оверчук, якому Ірина народила свого первістка Гліба, хореграф Дмитро Коляденко, танцюрист Дмитро Дікусар і продюсер Аслан Ахмадов, з яким у неї з'явився на світ другий син Табріз, народжений за допомогою сурогатного материнства. Хлопчику днями виповнилося 6 років.

Після 9 років гостьового шлюбу з Ахмадовим, Білик зараз нарешті щаслива.

"Вже три місяці, як я розлучена. Щаслива в цьому стані!, - поділилася артистка, - Сьогодні моя сім'я - це сини. Батьків вже немає, родичі за кордоном..."

Також Білик розповіла, що батька Табріза не було на його дні народження. Аслан привітав сина по телефону.

"Після виступу я приїхала додому, де ми вітали Табріза, було багато людей, величезна кількість подарунків. Він мені замовив особливі сучасні іграшки", - поділилася співачка.

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