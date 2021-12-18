Реп-виконавиця Alyona Alyona, яка нещодавно з'їхалися жити разом з блогером Yoxden, показала, як живе з коханим.

Як пише Politeka.net, Alyona Alyona є популярною українською реп-виконавицею. Зірка зустрічається з хлопцем на ім'я Денис, який виявився популярним блогером під псевдонімом Yoxden. Зараз парочка живе разом, адже Alyona Alyona переїхала до нього. На нових сторіс у себе в Instagram показала, в яких умовах їм доводиться жити.

На нових сторіс виконавиця показала двері в туалетну кімнату. Як виявилося, її там немає, а тільки шторка.

"До речі, мало хто знає, а у нас з Денисом ось такий ось соціальний туалет з такою шторкою - заходиш і... Так Ми жили, так всі гості ходили тихенько в туалет.

"Мало хто знає", - написала на сторіс зірка.

Фолловери не змогли оцінити публікацію, яку виконавиця розмістила в сторіс Instagram. Все через те, що в даному розділі соціальної мережі немає подібних інструментів для взаємодії з автором.

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