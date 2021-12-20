18 грудня, на телеканалі "Україна" відбувся півфінал другого сезону гіпершоу "Маска", де Андрій Данилко вирішив встати зі свого місця і станцював запальний танець.

Як повідомляє Politeka.net, актриса Даша Трегубова у масці Робота виконала хіт співачки Kaoma-Lambada, закрутивши в танці зіркових детективів і весь зал. Танцював навіть Андрій Данилко.

Оля Полякова і Настя Каменських вмовили артиста станцювати з ними і Андрій Данилко не втримався, почавши танцювати ламбаду. Так "струмочок" з людей танцював на сцені біля Робота. При цьому Андрій Данилко обурювався, що пісня занадто довга: "Це жах. У мене вже вся спина мокра. Яка ж це довга пісня".

Посмішив Андрій Данилко і під час виступу одного з учасників. Артист несподівано встав зі свого місця - глядачі і судді очікували, що він просто відгадав учасника і до нього прийшло осяяння. Але виявилося, що співак просто вирішив постояти: "Просто постояти захотілося".

Не дивно, що після таких дій зоряного судді шоу "Маска", багато коментаторів назвали його найкращим. А деякі і зовсім подумали, що Андрію Данилко стало погано: "Просто кращий", "Таке відчуття, що йому погано стало", "Андрій встав: суд йде", "Приколіст".

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