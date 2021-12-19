У соцмережі опублікували кумедне відео, яке є фрагментом серіалу "На трьох" від "Дизель шоу".

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці студії "Дизель шоу" в Instagram опублікували кумедне відео, яке, мабуть, є фрагментом нової серії ситкому "На трьох". У ролику можна побачити трьох акторів - Вікторію Булітко, Олександра Бережко та Євгена Гашенка.

За сюжетом Віка грає хвору жінку в лікарняній палаті, до якої прийшов ревнивий чоловік, роль якого грає Олександр. Чоловік з битою в руках тут же починає шукати коханця в палаті хворої дружини. Як раптом у двері постукали і увійшов доктор, якого зіграв Євген. В цілому ролик виглядає дуже забавно і весело.

У підписі до публікації написали: "Добре сміється той, хто сміється, коли дивиться прем'єру "На трьох". Дивіться нову 37-у серію. @bulitka @berezhoks @dizelgan". Шанувальники тут же почали коментувати ролик: "😂😍", "😂", "Ура! 🙌 ", "😂 😂 😂гастрит ГУРГЕНОВИЧ", "🙌🔥🔥🙌", "будемо дивитися".

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