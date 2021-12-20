"Дизель Шоу" завоювало велику популярність в Україні, і кожен з акторів по-своєму подобається глядачам, тому вони досі говорять про велику втрату, а колектив не забуває про колишнього члена команди.

"Дизель Шоу" ведуть сторінку в Instagram, де публікують цікаві та смішні номери своїх акторів, пише Politeka.net.

Цього разу колектив вирішив згадати сценку із загиблою Мариною Поплавською. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) Актриса постала в образі турботливої мами, яка шукає чоловіка для своєї дочки.

Публікація швидко зібрала понад 10 тисяч переглядів і багато коментарів. Видно, що українці досі горюють по Марині Поплавській.

"Земля їй пухом 😢", " спасибі за те що ви не забуваєте і пам'ятаєте. Про Маріанну не можна забути.😊 🌟 😊 ", "Як же важко дивитися випуски і розуміти, що Марини немає з нами 😭", "Мариночка незамінна!!", "Неперевершена, неймовірна незамінна, найкраща.....Дуже бракує.....",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Марина Поплавська загинула в ДТП на житомирській трасі 20 жовтня 2018 року. Актриса сиділа на передньому сидінні автобуса, який зіткнувся з вантажівкою. Також постраждали четверо її колег.

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