Як передає Politeka.net, нещодавно розпочався новий сезон шоу "Україна має талант". Його суддями стали Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот, а ведучим - Григорій Решетник. 110 учасників спробували показати свій талант в шоу та отримали можливість потрапити в "Суперфінал".

Так, цього разу на сцену шоу "Україна має талант" учасник з оксамитовим голосом. 22-річний Ростислав Лазаренко приїхав з міста Чернівці, щоб вразити суддів своїм талантом.

"У вас є вокал, він цікавий. Але вам потрібен педагог, який вас візьме за руку і поведе по складних хащах формування ще більш крутого вокалу, ніж ви маєте зараз. Сьогодні я кажу вам "Ні" тому що виступ був далеким від ідеалу. Але перспективи феноменальні", - висловився Сергій Притула.

"Ростислав, знаєте, я запам'ятаю цей виступ і запам'ятаю вас, тому що ви мене дуже вразили й ваш талант теж", — сказала Ксенія Мішина.

Наперекір думці Сергія Притули, учасник пройшов далі оскільки Євген Кот і Ксенія Мішина сказали йому "так".

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