Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка вирішила знову побути тренером на популярному пісенному шоу, поділилася новими кадрами з гримерки.

Надя Дорофєєва у новому сезоні "Голосу" знову спробує сили в якості тренера, тому активно готується до майбутніх ефірів, пише Politeka.net. Зараз співачка тримає інтригу і показує лише деякі кадри з підготовки.

"Я вже приїхала на зйомки сліпих прослуховувань. До речі, всі тренери інші запізнилися на 1,5 години!"- жартівливо поскаржилася Надя на своїх колег.

Як зрозуміло зі слів Наді, почалися зйомки сліпих прослуховувань наймасштабнішого вокального шоу країни "Голос країни-12". Схоже, перед Новим роком активізувався знімальний процес, як видно, вже з'явилися перші подробиці і ексклюзивні фото з-за лаштунків.

Нагадаємо, що тренерами в цей раз стали: український продюсер Потап, поп-королева Оля Полякова, співачка Надя Дорофєєва, соліст групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Також раніше Надя вона вирішила зробити подарунок своїм прихильницям, зібравши косметичні засоби, якими користується в одній коробці.

"Опиши свій 2021-ий одним реченням - за кращий коммент я і подарую подарунок ✨", - написала артистка.

Запис Надя Дорофєєва підкріпила знімком, на якому позує на килимі біля дзеркала і яскраво фарбує губи. Позаду неї можна помітити речі з гардероба.

Нагадавши, Дорофєєва показала, що її не влаштовує в своїй особі

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