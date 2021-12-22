Як передає Politeka.net, Муяад Абдельрахім є відомим артистом. Він прославився завдяки тому, що в 16 років він став переможцем шоу "Співають всі", показавши вокальний талант.
Так, цього разу 16-річний артист опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Муаяд Абдельрахім показав себе в гримерці в чорній сорочці. Під фото артист вирішив дати настанову українцям, як досягти своєї мети.
"Не важливо, з якою швидкістю ти рухаєшся до своєї мети, головне - не зупинятися", - дав пораду Муаяд Абдельрахім.
"Ніякі Джей Ло не зрівняються": 50-річна дочка Пугачової похвалилася фігурою в ультракоротких шортах
Зірка 1+1 Марічка Падалко розповіла про своє серйозне захворювання: "Мій показник..."
"Майстер Шеф", улюблениця глядачів вилетіла за крок до суперфіналу: "Дуже несправедливо"
Ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук покинула Україну з чоловіком-мільйонером: "Прийшов час..."
В Італії 81-річний пенсіонер застрелив доглядальницю з України: "Я більше не міг терпіти"
Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Красунчик 💋 і розумничка...тільки вперед", "Дуже красивий", "Ауф", "Це слова, які мені потрібні були", "Який гарний", "Вогонь", "Молодок ти є".
Раніше повідомлялося, "ЗНО дуже страшна штука": 16-річний переможець шоу "Співають всі" розривається між сценою і звичайним життям
Також, переможець "Співають всі" Муаяд словами Джареда Лето напоумив українців, як жити: "Роби сьогодні те..."
Politeka розповідала, переможець "Співають всі" вразив українців схожістю з відомим співаком: "Два моїх улюбленця"