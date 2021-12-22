Як передає Politeka.net, Муяад Абдельрахім є відомим артистом. Він прославився завдяки тому, що в 16 років він став переможцем шоу "Співають всі", показавши вокальний талант.

Так, цього разу 16-річний артист опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Муаяд Абдельрахім показав себе в гримерці в чорній сорочці. Під фото артист вирішив дати настанову українцям, як досягти своєї мети.

"Не важливо, з якою швидкістю ти рухаєшся до своєї мети, головне - не зупинятися", - дав пораду Муаяд Абдельрахім.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Красунчик 💋 і розумничка...тільки вперед", "Дуже красивий", "Ауф", "Це слова, які мені потрібні були", "Який гарний", "Вогонь", "Молодок ти є".

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