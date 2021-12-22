Дружина українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова після сварки з чоловіком зважилася на нове публічне зізнання.

Як пише Politeka.net, блогерка опублікувала відвертий пост на своїй сторінці в Instagram.

Раніше 27-річна Репяхова на всю країну зізналася, що вони з 55-річним Павликом посварилися, після того, як вона вирішила подати в суд на попередню дружину артиста – Ларису Созаєву.

У новому пості Катерина Репяхова показала фото, на яких зображена з Віктором Павликом.

"Наша сім'я стала міцнішою! Криза у відносинах має два очевидних напрямки свого вирішення: пара може завершити своє існування і розійтися або вийти на більш високий рівень відносин. І ми часто забуваємо про другий варіант і просто лякаємося кризи як явища, але стоячи на місці складніше зробити стрибок, ніж якщо ви розбіжитеся», - завила вона.

За словами Катерини Репяхової люди часто схильні вибирати поганий мир замість хорошої війни, тому багато пар розпадаються просто через накопичені образ, непорозуміння і страху заявити про свої бажання.

"Як важливо говорити, як важливо чути! Цьому я довгі роки вчила свого чоловіка. Йдемо далі! До наших цілей і мрій», - підсумувала дружина Віктора Павлика.

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