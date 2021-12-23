Як передає Politeka.net, Євген Кошовий у шлюбі вже близько 14 років. Його обраницею стала Ксенія - танцівниця балету Олени Коляденко. Незабаром, після весілля, у них народилася дочка - Варвара, зараз дівчинці вже 13 років. У 2014-му році у них народилася ще одна дочка - Серафима.
Так, цього разу дружина Кошового опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ксенія Кошова вирішила продемонструвати вигини свого тіла. Вона вбралася в шикарне чорне вечірнє плаття без рукавів, яке відмінно підкреслює її ідеальну фігуру.
Реакцій і коментарів під публікацією немає, оскільки формат Сторіз в Instagram цього не передбачає.
Нагадаємо, нещодавно дружину Євгена Кошового запідозрили в третій вагітності після її появи з чоловіком на виставі прими-балерини Катерини Кухар.
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