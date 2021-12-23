Українська співачка Тіна Кароль розповіла днями про те, чому більше не знімається в шоу "Танці з зірками" і "Голос країни", а пізніше з'ясувалося, що вона все ж з'явиться на вокальному проекті.

Тіна Кароль у недавньому інтерв'ю зізналася, що, коли почалися інтриги і хайп на шоу "Голос країни", вона вирішила його покинути. А з проекту "Танці з зірками" зірка пішла після того, як дізналася, що взяли третю ведучу на комерційній основі, пише "КП в Україні".

У прес-службі "1+1" прокоментували цьому ж виданню заяви Тіни Кароль. У повідомленні йдеться, що з розумінням поставилися до рішення Тіни Кароль покинути "Голос країни", адже цінують амбіції тренерів, але не кожен сезон вдається перемагати.

Крім того, переговори з Тіною Кароль з приводу ведення "Танців з зірками" затягнулися через обговорення фінансових умов артистки, але домовитися не вдалося. До того ж глядачі вимагають нові обличчя на проекті, тому на роль ведучої запросили Іванну Онуфрійчук.

А нещодавно Тіна Кароль захотіла відновити зйомки в шоу "Голос країни", - вона сама запропонувала це, тому й з'явиться у новому, дванадцятому, сезоні. Співачка на знімальному майданчику проекту прийшла підтримати одну з учасниць, вийшовши з нею на сцену.

Фото з артисткою опублікував і Володимир Завадюк.

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