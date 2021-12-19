Так, 39-летняя Лобода опубликовала в Инстаграм свежий ролик, снятый на трек "ЗанесLo", передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
Лобода призналась, что эта песня ей очень нравится, как и ее дочерям 10-летней Евангелине и 3-летней Тильде.
"Я очень полюбила эту песню...❤️🔥 Мои дети поют с утра до вечера )) Так приятно...🙈, - подписала она кадры, а затем спросила у поклонников, - А тебе? Тебе понравилась моя Новогодняя история 🎄❣️Какие эмоции вызывает она у тебя?".
В клипе Лобода предстала в сверкающем платье с глубоким декольте и ассиметричным вырезом снизу. В некоторых моментах певица накидывает на плечи серый тренч.
София Ротару сразу после "Песни года" в Москве появилась на Новогоднем квартале: "Такое чувство..."
"Не пытайтесь": Мартыновская при всех осадила самоуверенную участницу "Мастер Шеф"
"Легли" от наплыва покупателей": на что украинцы тратят тысячу за вакцинацию
Влад Яма живет в красивом доме под Киевом, как он выглядит внутри: кухня-столовая и деревянные потолки
Тоня Матвиенко рассказала, что произошло между мамой и отцом, которого выгнали из дома: "Это же нормально"
Пользователи с энтузиазмом кинулись комментировать увиденное:
"Я тоже пою ее постоянно, новогоднее настроение появилось благодаря вашему творчеству, спасибо ❄️❤️"; "🔥👏 Да как можно не любить песни Лободы, это ж так жизненно🙌"; "Это очень мощно!"; "Песня отличная! Танцевать, петь, танцевать, петь!🤍"; "Саундтрек этого Нового года😍"; "Не зашло🤷♀️";"Эта песня разорвет все рестораны 🔥😂".
Напомним, что Светлана Лобода очаровала видом в золотом купальнике: «Шикарная мадам».
Ранее Politeka писала, что Лобода приковала взгляды к эффектному вырезу на комбинезоне: «Ваши эксперименты удивляют»
А еще Politeka сообщала, что Лобода вызвала ажиотаж в сияющем боди с вырезом: "Дали жару"