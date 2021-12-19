Украинская певица Светлана Лобода (Loboda), которая успешно строит карьеру в России, вызвала волну восторга своей новой видеоработой, которой поделилась в соцсети.

Так, 39-летняя Лобода опубликовала в Инстаграм свежий ролик, снятый на трек "ЗанесLo", передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Лобода призналась, что эта песня ей очень нравится, как и ее дочерям 10-летней Евангелине и 3-летней Тильде.

"Я очень полюбила эту песню...❤️‍🔥 Мои дети поют с утра до вечера )) Так приятно...🙈, - подписала она кадры, а затем спросила у поклонников, - А тебе? Тебе понравилась моя Новогодняя история 🎄❣️Какие эмоции вызывает она у тебя?".

В клипе Лобода предстала в сверкающем платье с глубоким декольте и ассиметричным вырезом снизу. В некоторых моментах певица накидывает на плечи серый тренч.

Пользователи с энтузиазмом кинулись комментировать увиденное:

"Я тоже пою ее постоянно, новогоднее настроение появилось благодаря вашему творчеству, спасибо ❄️❤️"; "🔥👏 Да как можно не любить песни Лободы, это ж так жизненно🙌"; "Это очень мощно!"; "Песня отличная! Танцевать, петь, танцевать, петь!🤍"; "Саундтрек этого Нового года😍"; "Не зашло🤷‍♀️";"Эта песня разорвет все рестораны 🔥😂".

Напомним, что Светлана Лобода очаровала видом в золотом купальнике: «Шикарная мадам».

Ранее Politeka писала, что Лобода приковала взгляды к эффектному вырезу на комбинезоне: «Ваши эксперименты удивляют»

А еще Politeka сообщала, что Лобода вызвала ажиотаж в сияющем боди с вырезом: "Дали жару"