Співачка Анастасія Приходько, яка судила талант-шоу "Співають всі", показала себе і розговорилася про свій діагноз.

Як пише Politeka.net, Анастасія Приходько є популярною українською співачкою, а також зіркою Євробачення. Також артистка була однією з суддів проекту" Співають всі", де головною суддею запросили Наталію Могилевську. А нещодавно Настя повернулася до творчості після перерви і випустила сингл під назвою "Подруга". Не забуває Приходько і про соцмережі Instagram, де ділиться з фоловерами всім цікавим.

На новому сторіс Анастасія з'явилася в захисній масці і показала два пальці.

"Фолікулярна ангіна. Добрий вечір", - написала зірка на сторіс.

На другому сторіс Приходько вже зняла маску і ледве говорила.

"Пшикаю, пшикаю, дивлюся, а воно 2020 року (спрей для горла, - прим. ред.). Я думаю, мені нічого не допомагає, А стає тільки гірше... Зате є радість, світло включили", - сказала Анастасія.

"Останній раз такою ангіною хворіла 7-10 років тому. Вже прийшла до народних методів, чай, полоскательная сіль, сода, йод", - написала Приходько під фото.

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