Як пише Politeka.net, Влад Яма є популярним вітчизняним танцюристом і хореографом. Артист також був суддею проекту" Україна має талант", а тепер займає крісло рефері"Танців з зірками". Також Влад знімався в шоу "Маскарад" і багатьох інших проектах на українському телебаченні. У танцюриста є син Леон, якому вже виповнилося шість років. На нових сторіс в Instagram Влад показав, який талант хлопчик підготував для проекту"Україна має талант".
На відео Леон був з великою тарілкою на голові, яку не чіпав руками.
"Коли батя там 5 сезонів відбомбив. Наші таланти", - написано було на сторіс.
"Хтось сказав, що тут знімають "Україна має талант". Эй, давай еще раз. Підемо, покажемо теж свої таланти", - сказала дружина влада Ліля за кадром.
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