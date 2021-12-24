6-річний син Влада Ями з "Танців з зірками", який протягом 5 років судив проект "Україна має талант", показав, який талант підготував для шоу.

Як пише Politeka.net, Влад Яма є популярним вітчизняним танцюристом і хореографом. Артист також був суддею проекту" Україна має талант", а тепер займає крісло рефері"Танців з зірками". Також Влад знімався в шоу "Маскарад" і багатьох інших проектах на українському телебаченні. У танцюриста є син Леон, якому вже виповнилося шість років. На нових сторіс в Instagram Влад показав, який талант хлопчик підготував для проекту"Україна має талант".

На відео Леон був з великою тарілкою на голові, яку не чіпав руками.

"Коли батя там 5 сезонів відбомбив. Наші таланти", - написано було на сторіс.

"Хтось сказав, що тут знімають "Україна має талант". Эй, давай еще раз. Підемо, покажемо теж свої таланти", - сказала дружина влада Ліля за кадром.

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