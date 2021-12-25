Відомий хореограф і суддя "Україна має талант" Євген Кот показав, на що здатна його дружина Наталія Татаринцева.

Як передає Politeka.net, Євген Кот є відомим танцюристом і хореографом. Він прославився на шоу "Танці з зірками", де виходив на паркет з актрисою Ксенією Мішиною. Через кілька місяців вони змогли здобути перемогу, а зараз вони стали новими суддями шоу "Україна має талант.

Так, цього разу суддя "Україна має талант" опублікував нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Євген Кот позує на камеру зі своєю дружиною-гімнасткою Наталією Татаринцевою в незвичайних позах.

"Пофантазуйте, яку назву дати цим фото?", — запитати Євген Кот.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Все-таки ти будеш під моїм каблуком", "Ви прекрасні"," Пора дружині у військкомат", "50 відтінків Татаренцевой і Кот!", "Дуже красиві фоточки", "Любов в кожному русі", "як красиво, дуже чарівно", "Хороша пластика і фото не перешкода", "Коли дружина з родзинкою".

Раніше повідомлялося, суддя "Україна має талант" Кот показав пристрасть з дружиною-красунею: "Втілення мрії"

Також, "Браво!": особливий учасник "Україна має талант" змусив Притулу і Мішину зірватися зі своїх місць

Politeka розповідала, суддя "Україна має талант" Кот показав, як загартовується, і засвітив дружину в мереживах: "Всім, хто..."