Як пише Politeka.net, у своєму Instagram четверта дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп’яхова, яка півроку тому народила виконавцю сина Михайла, часто ділиться особистими світлинами та розповідає про життя.

Цього разу Реп’яхова показала дітей своєї старшої сестри Ольги, яка живе в Ізраїлі. Так, хлопчик та дівчинка є двоюрідними братом та сестрою для сина Реп’яхової та Павліка Михайла.

"Привіт нам з Ізраїлю) Мішеньки сестричка та братик", - написала Катя.

"Посилаємо нашому пупсику привіт і всю нашу любов", - написала сестра дружини Павліка.

Так, син старшої сестри Реп’яхової сказав, що передає хлопчику маленьку машину.

Нагадаємо, що нещодавно у сторіс в своєму Instagram четверта дружина Віктора Павліка розповіла про їхню сварку. Вона зазначила, що співак її дуже образив і вона не знає, чи зможуть вони й надалі жити разом. Пізніше Реп’яхова зазначила, що вони владнали конфлікт.

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